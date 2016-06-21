رسميا - روما يضم الشعراوي بشكل نهائي من ميلان

أعلن فريق روما الإيطالي عن ضم ستيفان الشعراوي لاعب ميلان بشكل نهائي بعد أن قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا مع الذئاب مع أحقية الشراء.

وأعلن روما عن ضم اللاعب مقابل 13 مليون يورو على أن يبقى اللاعب مع الفريق حتى موسم 2020.

ويتواجد الشعراوي مع منتخب بلاده إيطاليا في اليورو والذي تأهل الأتزوري فيها للدور الثاني.

وسجل الشعراوي مع روما في الموسم الماضي 8 أهداف في 16 مباراة بالدوري وكذلك مباراتين في دوري الأبطال أمام ريال مدريد لم يسجل فيهما.

وانضم الشعراوي - 23 عاما - صاحب الأصول المصرية لصفوف ميلان عام 2011 قبل أن ينتقل معارا في بداية الموسم الماضي لموناكو الفرنسي.