اعتزال محمد نور نجم الكرة السعودية

أعلن محمد نور نجم الكرة السعودية واتحاد جدة اعتزاله كرة القدم في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

وقال نور صاحب الـ38 عاما في المؤتمر: "اتخذت قرار الاعتزال منذ بداية الموسم".

وأكمل "لن ابتعد عن نادي الاتحاد وسأعمل في أي منصب سواء إداري أو فني".

وحضر منصور البلوي الرئيس الشرفي لرئيس اتحاد جدة المؤتمر، حيث أعلن تكفله بنفقات تنظيم مباراة اعتزال كبيرة لنور على أن يختار النجم المعتزل الفريق الذي يريد اللعب أمامه.

نور تدرج في الفئات السنية باتحاد جدة، قبل أن ينضم إلى الفريق الأول عام 1993 ليصبح واحدا من أساطيره.

ولعب نور موسما واحدا مع نادي النصر، حيث توج فيه بثنائية دوري عبد اللطيف جميل وكأس ولي العهد.

وشارك نور في كأس العالم مع المنتخب السعودي في نستخي 2002 و2006.