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الصحة: الحكومة تبحث طرح ألبان أطفال بـ 35 جنيها بالأسواق لضرب المحتكرين

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الصحة: الحكومة تبحث طرح ألبان أطفال بـ 35 جنيها بالأسواق لضرب المحتكرين الصحة: الحكومة تبحث طرح ألبان أطفال بـ 35 جنيها بالأسواق لضرب المحتكرين
أكدت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان، أن تبحث مع موردين جدد فى الأسواق الأوروبية توريد ألبان أطفال صناعية، فى السوق المحلية لضرب المحتكرين والمغالين للأسعار فى السوق المحلى.

وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المناقصة التى تجهز لها الحكومة حالياً تستهدف طرح ألبان أطفال صناعية عالية الجودة ومعتمدة عالميًا بأسعار منافسة للأسعار المحلية تتراوح من 30 : 35 جنيهًا للعلبة.

وأوضحت المصادر، أن وضع السوق الحالى وعدم وجود آلية واضحة لتسعير الألبان فى السوق المحلية فرض على الحكومة ضرورة ضرب المحتكرين والمغالين لأسعار الألبان، خاصة أن الألبان المستوردة البديلة فى ارتفاع جنونى، وتخطى سعر العلبة الــــ 60 جنيهًا.

بدء تطبيق المنظومة الجديدة لصرف ألبان الأطفال أغسطس.. الشركة المصرية للأدوية: صرفها بالكارت الذكى بوزارة الصحة بدلا من الصيدليات.. توزيع 1.5 مليون علبة شهريا.. 3 جنيهات سعر العبوة من سن يوم لـ6 أشهر

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