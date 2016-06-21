أمن سوهاج يشن حملة لضبط أطراف نزاع بين عائلتين بمحافظة سوهاج‎

دفعت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن سوهاج، بحملة أمنية مكبرة، مدعومة بمجموعات قتالية، بقيادة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وإشراف اللواء أحمد ابوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، استهدفت طرفى المشاجرة من عائلتى الموازن، والهلايل، بناحية المعيصرة، التابعة لقرية برديس، دائرة مركز البلينا، والتى استخدمت فيها، زجاجات المولوتوف، والعصى، والطوب، والحجارة، ونتج عن المشاجرة نشوب حريق بمنزلين ملك شمس الدين مصطفى إسماعيل، 64 سنة عامل، وسليمان معوض سليمان، 55 سنة موظف بالأوقاف، وينتميان لعائلة الموازن، وتم ضبط 5 من الطرف الأول، و5 من الطرف الثانى، والفصل بين الطرفين وذلك بالأمس.

وتمكنت الحملة، من إلقاء القبض على 20 متهمًا جديدًا فى الواقعة، من طرفى المشاجرة، وبحوزتهم 4 سنج، ومسدس ماركة ” لاما”، وبعض العصى، والشوم المستخدمة فى المشاجرة، ليرتفع عدد المضبوطين فى المشاجرة، إلى 30 متهمًا، وجارى عرضهم على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وترجع الواقعة، عقب تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا، من مركز شرطة البلينا يفيد بوقوع مشاجرة، بدائرة المركز، بين عائلتين، دون حدوث إصابات بشرية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمد على، رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد صلاح أبوالقاسم وكيل الفرع، بوقوع مشاجرة بناحية المعيصره، التابعة لقرية برديس دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب، ومأمور المركز ومجموعات قتالية، من إدارة قوات الأمن وتم السيطرة على الموقف، والفصل بين الطرفين، وتمت السيطرة على الحريق فى المنزلين المحترقين، وإخماد النيران، بمعرفة قوات إدارة الحماية المدنية، وانحصرت التلفيات، فـى احتراق كمية من البوص والقش بسطحى المنزلين.

كما تمكنت القوات من ضبط كلا من، ش م ا 64 سنة عامل، وأع ع 29 سنة عامل، وأ خ أ 23 سنة عامل، و س م س 55 سنة موظف بالأوقاف، و ر م ف 15 سنة طالب، وجميعهم ينتمون لعائلة الموازن.

وضبط م ا أ خ 28 سنة عامل، و ف ع ط 34 سنة عامل، وأ ط ر 19 سنة عامل، م ا ك أحمد 24 سنة عامل، وأ ح ر 22 سنة عامل، ينتمون لعائلة الهلايل.

ولم تسفر المشاجرة عن وقوع أية إصابات، وعقب الدفع بحملة مكبرة اليوم، تم ضبط 20 متهمًا جديدًا فى الأحداث، ليرتفع بهذا عدد المتهمين إلى 30 متهمًا، وكلفت إدارة البحث الجنائى، بالتحرى فـى الواقعة، نتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، نتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال المركز.