حاخام يفتي بإباحة تسميم مياه الشرب في فلسطين

تعيش القرى الفلسطينية الواقعة في محيط المستوطنات الإسرائيلية ظروفًا صعبة وحالة من الخوف، بعد فتوى حاخام يهودي تبيح للمستوطنين تسميم مياه الشرب الخاصة بالفلسطينيين، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولي إلى ضرورة توفير الحماية لهم بعد موجة استنكار وتحذير عارمة سادت الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لم تعد الدعوة إلى توفير حماية دولية للفلسطينيين مجرد مناورة سياسية، البعض يقول إنها أصبحت اليوم ضرورة أمام واقع مستوطنات تفرخ الجريمة من القتل بالرصاص إلى حرق الأحياء.

وقال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي “نحن نتحدث عن هجمة بربرية تشنها إسرائيل.. إسرائيل لن ترتدع إلا بمقاومتها ومقاطعتها وفرض عقوبات عليها وكل ما يجري هو جنوح أكثر نحو الفاشية والتهويد والضم”.