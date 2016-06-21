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غياب 1008 طالب عن حضور امتحان الأحياء فى الثانوية العامة بسوهاج‎

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غياب 1008 طالب عن حضور امتحان الأحياء فى الثانوية العامة بسوهاج‎ غياب 1008 طالب عن حضور امتحان الأحياء فى الثانوية العامة بسوهاج‎

مديرية التربية والتعليم بسوهاج

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بسوهاج،والمتابعة لعملية سير امتحانات الثانوية العامة أن عدد المُتغيبين عن حضور إمتحان الأحياء نظام حديث اليوم، وعددهم 1008 طالبة وطالبة وعدد الحضور 7756 طالبًا وطالبة وجملة المقيدين 8764 طالب وطالبة.

وعلى جانب آخر، أدى اليوم 3 طلاب الإمتحان بمادة الأحياء نظام قديم حضر منهم، 3 طلاب ويؤدى الإمتحان فى الفترة الثانية بنظام المستوى الرفيع 7 طلاب فى مواد اللغة العربية والجغرافيا والفلسفة.

يذكر أن عدد اللجان بالمحافظة بلغ 55 لجنة وجميعها نظام حديث، وبلغت جملة الملاحظين 3742 ملاحظا منتدبًا من المحافظات المجاورة يقيمون داخل 56 استراحة، بالإضافة إلى مركز توزيع أسئلة بمدرسة النهضة بمدينة سوهاج.

 

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