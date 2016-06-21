جامعة القاهرة تنظم غدا الأربعاء حفل سحور جماعي وفقرات وعروض فنية للطلاب الموهبين

تنظم جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور جابر ناصر، مساء غد الأربعاء حفل سحور جماعي، بحضور مجموعة من الوزراء الحاليين والسابقين ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين إلى جانب مجموعة كبير من طلاب الكليات المختلفة .

وقال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، إن الحفل سيشهد عدد من الفقرات والعروض الفنية لفرق التنورة وفرقة المولد، والألعاب الشعبية، إلى جانب تقديم مواهب غنائية من طلاب الجامعة، فضلا عن مشاركة الطفل أحمد السيسي، وذلك على مسرح سيقام أمام الباب الجمهوري للقبة.

وأكد نصار أن طلاب الجامعة سيعملون جادين على إنجاح الفعالية، واستضافة الحضور في فعالية مميزة من حيث عدد الحضور المتوقع أن يكون ضخما.

أ ش أ