أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

جامعة القاهرة تنظم غدا الأربعاء حفل سحور جماعي وفقرات وعروض فنية للطلاب الموهبين

Google+ Print
جامعة القاهرة تنظم غدا الأربعاء حفل سحور جماعي وفقرات وعروض فنية للطلاب الموهبين جامعة القاهرة تنظم غدا الأربعاء حفل سحور جماعي وفقرات وعروض فنية للطلاب الموهبين

جابر نصار

تنظم جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور جابر ناصر، مساء غد الأربعاء حفل سحور جماعي، بحضور مجموعة من الوزراء الحاليين والسابقين ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين إلى جانب مجموعة كبير من طلاب الكليات المختلفة .

وقال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، إن الحفل سيشهد عدد من الفقرات والعروض الفنية لفرق التنورة وفرقة المولد، والألعاب الشعبية، إلى جانب تقديم مواهب غنائية من طلاب الجامعة، فضلا عن مشاركة الطفل أحمد ، وذلك على مسرح سيقام أمام الباب الجمهوري للقبة.

وأكد نصار أن طلاب الجامعة سيعملون جادين على إنجاح الفعالية، واستضافة الحضور في فعالية مميزة من حيث عدد الحضور المتوقع أن يكون ضخما.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي

عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي