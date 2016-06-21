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مدير أمن القاهرة وقيادات الداخلية يشاركون فى عزاء "شهيد سيناء" بالدراسة

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مدير أمن القاهرة وقيادات الداخلية يشاركون فى عزاء "شهيد سيناء" بالدراسة مدير أمن القاهرة وقيادات الداخلية يشاركون فى عزاء "شهيد سيناء" بالدراسة
وصل منذ قليل اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، وعدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، إلى مقر مسجد الشرطة بالدراسة، لحضور عزاء شهيد الواجب النقيب محمد أنور جمعة، الذى استشهد الأحد الماضى فى سيناء.

وكان النقيب استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور إحدى المأموريات الأمنية بطريق "الحسنة– صدر حيطان" بدائرة قسم شرطة الحسنة، وتم تأدية صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة بحضور وزير الداخلية والعديد من قيادات وضباط وزارة الداخلية.

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