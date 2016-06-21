الأمن يغلق شارع عبد الخالق ثروت أمام نقابة الصحفيين

أغلقت قوات الأمن مساء اليوم الثلاثاء، شارع عبد الخالق ثروت بوسط البلد، حيث وضعوا حواجز حديدية بمدخل الشارع ومنعت السيارت من الدخول، ويأتى ذلك بعد دعوات البعض للتظاهر للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين، عقب قرار حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى تضمنت التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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