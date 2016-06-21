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الأمن يغلق شارع عبد الخالق ثروت أمام نقابة الصحفيين

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الأمن يغلق شارع عبد الخالق ثروت أمام نقابة الصحفيين الأمن يغلق شارع عبد الخالق ثروت أمام نقابة الصحفيين
أغلقت قوات الأمن مساء اليوم الثلاثاء، شارع عبد الخالق ثروت بوسط البلد، حيث وضعوا حواجز حديدية بمدخل الشارع ومنعت السيارت من الدخول، ويأتى ذلك بعد دعوات البعض للتظاهر للمطالبة بالإفراج عن المحبوسين، عقب قرار حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، التى تضمنت التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية .

- ننشر النص الكامل لحيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود

- الاثنين.. نقابة الصحفيين تحيى الذكرة العاشرة لرحيل المحامى نبيل الهلالى

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مصر 365

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