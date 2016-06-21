مسئول ليبى: المحتجزون المصريون دخلوا بطريقة غير شرعية ونستعد لترحيلهم

قال مدير جهاز المباحث العامة بمدينة مصراتة الليبية المقدم محمد حديد، إنه ينهى إجراءات الإفراج عن المواطنين المصريين لعودتهم إلى القاهرة، مؤكدا أن جهاز أمن المعلومات جاهز لترحيل المصريين عقب تنسيق الخارجية المصرية مع نظيرتها الليبية لبحث طريقة وموعد سفر المصريين إلى القاهرة.

وأكد "حديد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من مدينة مصراتة الليبية، مساء اليوم الثلاثاء، أن المواطنين المصريين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية منذ ما يقرب من عام، موضحا أن أحدهم لا يمتلك جواز سفر من الأساس، وغير معروف الطريقة التى دخل بها إلى ليبيا.

وأوضح المسئول الليبى أن سبب القبض على المواطنين المصريين كان الاشتباه بهم لتواجدهم فى مدينة سرت قادمين من القاهرة، مؤكدا أن المدينة الليبية يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابى وأن الخارجية المصرية تواصلت مع نظيرتها الليبية للإفراج عنهم وترحيلهم إلى القاهرة.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم عملية البنيان المرصوص "التابعة للمجلس الرئاسى" العميد محمد الغصرى فى تصريحات حصرية لليوم السابع، أن المواطنين المصريين المحتجزين فى مدينة مصراتة عددهم 10 أشخاص، مؤكدا أنهم بصدد الإفراج عنهم وترحيلهم إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة.

- انفراد..مسئول ليبى: المحتجزون المصريون بمصراتة يصلون القاهرة خلال ساعات.. "الغصرى" فى تصريحات حصرية لـ"اليوم السابع": عدد المحتجزين 10 ويتحفظ عليهم أمن المعلومات.. ويؤكد: سيتواصلون مع أسرهم مساء اليوم

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