حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 22 يونيو 2016 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: يهدّد هذا اليوم بعض الأعمال ويولّد بعض الإرباكات، فكُن حذراً وانتبه من بعض التجمعات الكبيرة غير المجدية

عاطفياً: توقع الكثير من الأمور المهمة اليوم التي ستكون واعدة وتحمل معها الكثير من المفاجآت السعيدة جداً

صحياً: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضي وخصوصاً في هذا اليوم

برج الثور

مهنياً: لا تدع الارتباك يسيطر عليك في العمل، لأنّ ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّرة

عاطفياً: تمرّ بيوم متقلب فقد تعاكسك بعض الأمور أحيانا وتنجح بها تارة أخرى وتبذل الكثير من الجهد لتنال رضا الحبيب

صحياً: لا تحاول رفع أحمال ثقيلة ولا سيما أنك تعاني ألماً في الظهر وتعالج منه

برج الجوزاء

مهنياً: تنضم الشمس إلى منزلك الثاني أي منزل المال لتلتقي فينوس ومركور ما يعني فترة مالية مزدهرة قد تطرق بابها اليوم

عاطفياً: اذا لم تكن صادقاً مع الشريك، من الأفضل أن لا تصارحه بمشاعرك تجاهه لأنه قد لا يتفهم الوضع راهناً

صحياً: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيراً من اجل المستقبل

برج السرطان

مهنياً: تشهد أوضاعك المهنية تراجعاً وتأخيراً في سير الأعمال، وقد تواجه تأخيراً في المعاملات والمراجعات والمفاوضات

عاطفياً: حاول أن لا تفضح أمرك وأن تحافظ على حميميتك ولا تطلب من الشريك المحافظة على سرّك إذا لم تحافظ أنت عليه

صحياً: فكّر جيداً في خطواتك الصحية المستقبلية، واختر المناسب منها والمفيد لك

برج الأسد

مهنياً: مواجهة الصعوبات اليوم توفّر لك ظروفاً أفضل وأكثر استقراراً للغد، والتفكير في ما يجب عمله للمضي قدماً في أعمالك

عاطفياً: تراكم الخلاف مع الشريك، يزيد تعقيد الأمور وقد تصبح المعالجة مستحيلة بينكما، لكن مساعي المصلحين تنجح في رأب الصدع

صحياً: حذار الميل إلى العدائية اليوم واستفد من الأجواء لخوض نشاطات جديدة

برج العذراء

مهنياً: أحوالك المادية في تحسّن، وتشعر بالاطمئنان للدخول في مشروع مهني جديد يحقق لك أرباحاً طائلة

عاطفياً: انظر إلى المستقبل بعين الأمل والتفاؤل تجاه الحبيب بعدما أوضح نياته تجاهك، فافعل الأمر نفسه تجاهه وكن صريحاً معه إلى أقصى حد

صحياً: إذا شعرت ببعض الآلام في القلب، يستحسن أن تستشير طبيبك فوراً

برج الميزان

مهنياً: تفيض حيوية ونشاطاً، وتحاول أن تسبغ هذا الواقع على محيطك من خلال تشجيع الجميع على القيام بالحركة الدائمة

عاطفياً: تعامل بتواضع مع الشريك ولا داعي إلى التباهي، استمع إليه فقد تعجبك آراؤه وتطلعاته نحو مستقبل علاقتكما

صحياً: تشعر بين حين وآخر بصداع مزعج يجعلك عاجزاً عن القيام بأي حركة، استشر طبيبك

برج العقرب

مهنياً: تبحث عن جديد وتحديث وتوسيع الآفاق، ما يرتّب نتائج إيجابية، إلاّ أنّني أنصح لك عدم القيام باستثمارات مجازفة

عاطفياً: نسّق مع الشريك لسفرة إلى احدى الدول، وخصوصاً بعدما مررت بإرهاق وجهد لإنجاز مشروع مهم

صحياً: كما تولي الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب الاهتمام بالوضع الصحي

برج القوس

مهنياً: تتأخر بعض الاستحقاقات أو تصطدم بسوء تفاهم وعدم انسجام، قد تماطل في مشروع ما، أو تعاني مماطلة

عاطفياً: تسمح لك الظروف بتخطي الكثير من الحواجز التي حالت دون لقاء الشريك أو المصالحة في المدة الأخير على الرغم من تدخل الكثير من سعاة الخير

صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها

برج الجدي

مهنياً: يعلن هذا اليوم عن انطلاقة جديدة، وتبدواتصالاتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداً، ما يشعرك بالقوة

عاطفياً: مهمة صعبة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فحاول أن تواجه الأمور بهدوء ولا تتسرع في التقدير

صحياً: تخوض مغامرة تعكّر وضعك الصحي بعض الشيء، لكنك سرعان ما تستعيد عافيتك

برج الدلو

مهنياً: إعتمد وجهة نظر جديدة واقبل التطورات، لا تأتِ إلى اجتماع بأفكار مسبقة، بل برهنْ عن قدرتك على الاستيعاب

عاطفياً: مهما حاول بعضهم النيل منك أو تشويه صورتك أمام الشريك، فإنّهم لن ينجحوا في مسعاهم لأنك صلب ومتمكن

صحياً: حاول أن تسيطر على انفعالاتك وأن تضبط أعصابك قدر المستطاع، ووفّر جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك

برج الحوت

مهنياً: تحسّن أوضاعك وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور

عاطفياً: قد تلتقي الحب اذا كنت مسافراً، أو تعرف علاقة عابرة لكنها صاخبة وتؤدي إلى ارتباط جدي

صحياً: تتاح لك فرص الاتصال بجماعات فاعلة وربّما تخطّط لسفر بغية الترفيه عن نفسك



ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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