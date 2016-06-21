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الوزير يلتقى وفد بيت العائلة المصرية والإذاعه بميناء شرق بورسعيد

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الوزير يلتقى وفد بيت العائلة المصرية والإذاعه بميناء شرق بورسعيد الوزير يلتقى وفد بيت العائلة المصرية والإذاعه بميناء شرق بورسعيد

بيت العائلة

زار وفد من بيت العائلة، والإذاعة المصرية، اليوم الثلاثاء، مشروع ميناء شرق بورسعيد، ضم نادية مبروك، رئيسة الإذاعة المصرية، وأمل مسعود نائب رئيس الإذاعة، ونوجى أباظة مدير عام بصوت العرب، الأعضاء ببيت العائلة المصرية، رافقهم خلال الزيارة، عمرو مليجي مراسل بالإذاعة.

والتقى الوفد اللواء اركان حرب، كامل الوزير، رئبس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، واللواء حسن عفيفي، المسؤل عن الأرصفة البحرية، والمنطقة الصناعية بمشروع شرق التفريعة، واستمعوا لآخر أعمال التى تمت بالارصفة البحرية.

وقام الوفد بتوزيع 500 كرتونة، مواد غذائية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، للعاملين بالمشروع.

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