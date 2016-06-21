بعد "بنات الشمس" الجمهور التركي يخذل هاندة أرتشيل

لم تنجح الحملة الترويجية الكبيرة التي أطلقتها قناة (show ) لصالح المسلسل التركي الجديد "الحب لا يفهم من الكلام" ثاني بطولات الممثلة الشابة هاندة أرتشيل الشهيرة بسيلين في "بنات الشمس" في جذب جمهورها إلى العمل الجديد.

فقد فشلت الحلقة الأولى من المسلسل في جذب إهتمام المشاهدين ليلة عرضه، وفشل أيضاً في تصدر الرايتنغ إذ جاء في ذيل قائمة المسلسلات بنسبة المشاهدة في المركز الثالث والعشرين.

وعادةً المسلسل الذي تتراجع نسبة مشاهدته من الحلقة الأولى يعجز تماماً عن تصدر المراكز العشر الأولى، ويحتاج إلى معجزة كبيرة جداً، ومن أشهر الممثلين الذين فشلت مسلسلاتهم من حلقتها الأولى في تصدر الرايتنغ إلى حلقتها الأخيرة "ليث ونورا" لكيفانش تاتليتوغ وفرح زينب عبدالله، و"ملكة الليل" لمريم أوزيرلي ومراد يلدريم، و"السلطانة كوسيم"الذي استمر لنجاحه خارج تركيا.

ويبدو أن الجمهور التركي لم يحب ثنائية هاندة أرتشيل مع الممثل الشاب بوراك دينيز كما أحب ثنائيتها وطلتها الرومانسية مع الممثل الشاب تولغا ساريتاش في (بنات الشمس).

وبعد خيبة أمل قناة (show) الشديدة ، تأمل إدارة القناة أن يشهد المسلسل تحسناً في حلقاته المقبلة وإلا قد يهدد بالإيقاف على غرار مسلسلات تركية عديدة أوقفت قبل تتمة موسمها الأول جراء إنخفاض نسبة مشاهدتها الجماهيرية.

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