التضامن تجرى مقابلة المتقدمين لمبادرة ” مستقبلنا بإيدينا ” بالوادى الجديد

أجرت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد اليوم الثلاثاء ،عدة لقاءات مع الشباب المتقدمين لمبادرة ” مستقبلنا في أيدينا ” بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بواحة بلاط وذلك لأبناء مركزي الداخلة وبلاط .

وقال هاشم عبد الرءوف محمد، المنسق العام لمشروع برنامج دعم منظمات المجتمع المدني لتمكين الشباب للمشاركة الفعالة في المحليات، أنه تم إجراء عدد من المقابلات الشخصية بمدينة الداخلة وبلاط وبعض القرى، للوقوف على مدى استعداد الشباب للمشاركة في المحليات .

وأكد عبد الروؤف أن البرنامج كاملاً مدته 3 أشهر وسيتم تدريب 465 شاب بمركز ومدينة الداخلة،بواقع 930 متدرب على مستوى المحافظة تم تقسيمهم على 12 أسبوع بحيث سيتم تدريب كل مجموعة شباب لمدة 5 أيام فقط.

وأشار إلي أنه سيتم اختيار أفضل المتدربين طبقا لمعايير التقييم، وترشيحهم لبرامج آخري وسيتم تكريمهم كما سيتم اختيار أفضل المتدربين لحضور المؤتمر الختامي للبرنامج، بالإضافة إلي حصول المتدرب على شهادة معتمدة في نهاية البرنامج علي أن يلتزم بحضور البرنامج التدريبي كامًلا، على أن يلتزم بتنفيذ ندوة توعية من مخرجات البرنامج لعدد 100 مواطن ببيئته المحلية على أن يتم تنفيذ الورشة التدريبية للشباب لمدة 5 أيام متتالية بواقع 6 ساعات يومياً لكل ورشة تدريبية.

> يذكر أن شروط الالتحاق بالبرنامج :

أن يتراوح السن بين 21 حتى 35 عاما.

أن يكون على مؤهل متوسط فأعلى.

أن يكون لديه القدرة على التواصل والإقناع.

أن يكون لديه المعرفة بالمشكلات وإحتياجات بيئته المحلية.

أن يكون لديه الرغبة فى الترشح للإنتخابات المحلية.