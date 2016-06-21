بالصور: في يوم اللاجئين العالمي... أنجلينا جولي تشارك في إفطار وتنتقد ترامب

شاركت النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie في مأدبة إفطار في العاصمة الأمريكية واشنطن بمناسبة يوم اللاجئين العالمي، إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري John Kerry.

وفي كلمة لها خلال الحفل، انتقدت المبعوثة الخاصة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة تصريحات المرشّح المحتمل عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، من غير أن تسمّيه.

وأشارت أنجلينا في كلمتها إلى أنّ جميع البشر ولدوا متساوين، ويتمتعون جميعاً بالحقوق نفسها، مؤكدة أنّ الاعتقاد بكون بعض الناس أكثر قيمة من الآخرين لا يليق بالدول الديمقراطية.

وعبّرت النجمة البالغة من العمر 41 عاماُ عن سعادتها لحضور مأدبة إفطار، يشارك فيها أشخاص من عدة ديانات.

واللافت في الحفل أنّ وزير الخارجية الأمريكي بدأ كلمته بقول: "السلام عليكم"، ثمّ قدّم تهنئة بشهر رمضان، قائلاً بالعربية: "رمضان كريم".

يُذكر أنّ النجمة العالمية أنجلينا جولي كانت قد صرحت منذ أيام أن ابنتها فيفيان البالغة من العمر 7 أعوام ترغب في تعلم اللغة العربية.



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