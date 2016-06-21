بالصور: أميرة بلجيكا...عروس

أقيم حفل زفاف أسطوري للأميرة اليكس دي ليجني Alix de Ligne وأميرها إيرل غيوم دي دامبيير Earl Guillaume de Dampierre يوم 18 حزيران/يونيو 2016.

وقد أقيمت مراسم حفل الزفاف الملكي في كنيسة القديس بطرس في قرية بيلويل بداية، ثمّ تبعه حفل استقبال في قلعة بيلويل، التي تُعرف باسم فرساي.

وتألقت الأميرة البالغة من العمر 31 عاماً بثوب كلاسيكي مميّز من تصميم البلجيكيّ Gerald Watelet.

يُشار إلى أنّ حوالى 800 ضيف حضروا الزفاف، بمن فيهم دوق لوكسمبورغ هنري وزوجته غراند دوقة ماريا تيريزا.

يُذكر أنّ أليكس، وهي ابنة الأمير ميشيل دي ليجني، كانت قد التقت بعريسها عام 2010 خلال حفل في مدينة باريس الفرنسية.

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