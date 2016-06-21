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بالصور: نجوم "الأسطورة" في إفطار والدي المخرج محمد سامي

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الثلاثاء 21-06-2016 19:56

التقى فريق عمل مسلسل " الأسطورة " في حفل الإفطار الذي دعا إليه د. سامي عبد العزيز وحرمه د. صبورة السيد والديّ المخرج محمد سامي بمنزلهما بالزمالك ، عقب انتهاء تصوير العمل ويعرض حالياً على قنوات أم بي سي. حضر الافطار النجم محمد رمضان والنقيب أشرف زكي وحرمه روجينا والمخرج محمد فاضل وحرمه فردوس عبد الحميد وهادي الجيار وعايدة رياض ومي عمر ودنيا عبد العزيز ومحمد عبد الحافظ وصبري عبد المنعم وأحلام الجراديتلي وعمرو حسن يوسف ومحمد غنيم ومحمد أحمد ماهر والإعلامية سهير جودة والإعلامية وفاء ماهر والكاتب والمؤلف محمد عبد المعطي ووائل نجم والمونتيرة غادة عز الدين.

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سيدتي