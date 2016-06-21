بالفيديو: التريلر الأول لفيلم "عسل أبيض"

كشف الفنان سامح حسين، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن "البرومو" الرسمي الأول لفيلمه الجديد "عسل أبيض" المقرر طرحه بدور العرض بموسم عيد الفطر المبارك.

فيلم "عسل أبيض" مقتبس عن النسخة الأجنبية من الفيلم الأمريكي الكوميدي الشهير " Baby's Day Out"، ويشارك في بطولته الطفل الصغير يوسف والنجم سامح حسين وميريهان حسين وشيماء سيف وبيومي فؤاد وأحمد راتب ولطفي لبيب وشباب مسرح مصر إبرام وويزو وكريم عفيفي ومصطفى بسيط، ومدير التصوير محمد مصطفى، كاميرا مان فادي مجدي، والفيلم من تأليف محسن رزق ومن إخراج حسام الجوهري، وإنتاج شركة "فيلم أوف أيجيبت"، للمنتج أحمد عبدالباسط.