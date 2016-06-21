أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: التريلر الأول لفيلم "عسل أبيض"

Google+ Print

الثلاثاء 21-06-2016 20:35

كشف الفنان سامح حسين، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن "البرومو" الرسمي الأول لفيلمه الجديد "عسل أبيض" المقرر طرحه بدور العرض بموسم عيد الفطر المبارك.
فيلم "عسل أبيض" مقتبس عن النسخة الأجنبية من الفيلم الأمريكي الكوميدي الشهير " Baby's Day Out"، ويشارك في بطولته الطفل الصغير يوسف والنجم سامح حسين وميريهان حسين وشيماء سيف وبيومي فؤاد وأحمد راتب ولطفي لبيب وشباب إبرام وويزو وكريم عفيفي ومصطفى بسيط، ومدير التصوير محمد مصطفى، كاميرا مان فادي مجدي، والفيلم من تأليف محسن رزق ومن إخراج حسام الجوهري، وإنتاج شركة "فيلم أوف أيجيبت"، للمنتج أحمد عبدالباسط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»