بالصور: إعلامي سعودي يتهم برنامج الصدمة ب"الفبركة" و"سيدتي نت" تكشف الحقيقة

في مفاجاة قد تقلب موازين التعاطف والاعجاب المتزايد لبرنامج "الصدمة" ، كشف الإعلامي والمذيع السعودي حسام الحارثي عن "فبركة إحدى حلقات البرنامج" وأكد عبر حسابه الموثق بموقع تويتر أنه يملك الدليل القاطع على أن مواقف البرنامج ليست كلها طبيعية، مشيرا إلى أن أحد المواطنين ظهر بشخصية مصدوم ، وهو بالحقيقة ممثل محترف عمل معه بصورة مباشرة.

التغريدة الصادمة ليست الأزمة الوحيدة التى واجهت البرنامج عبر الاعلامي السعودي حسام الحارثي، الذى كشف أولاً بالصور عن هوية الممثل المحترف الذي شارك ببرنامج الصدمة باعتباره مواطن مصدوم قائلا: ممثل (اكسترا) و حاط ميك اب و يظهر على انه مواطن مصدوم. أعلم هذا لأنه شارك معي سابقاً في مشهد مع نفس المنتج.

وبعدها غرد للتقليل من قيمة البرنامج الأكثر تأثيراً في رمضان الجاري قائلاً: متعجب من تحميل البرنامج ما لا يحتمل من معاني هادفة و إيجابية ،عن نفسي اشوفه برنامج مقالب منسوخ و ممل يتاجر بالمشاعر و القيم.

حسام بعد 4 ساعات فقط قام بحذف التغريدة المثيرة حول الفبركة، ولكنه أبقى على التغريدة الثانية التي تقلل من قيمة البرنامج، وتوقع البعض أن يطلق تغريدة أخرى لتوضيح سبب اتهام "الصدمة" بالفبركة.

اللافت أن عدد كبير من متابعي البرنامج دافعوا عنه حتى ولو كانت بعض حلقاته مفبركة، واكدوا أنه يقدم قدوة وقيم حسنة للمجتمع، بينما تبرع البعض الأخر بتقديم أدلة جديدة على فبركة البرنامج وبخاصة الحلقات المصورة في المملكة، ابرزها أن أطباق الطعام داخل المطاعم موحدة لكل رواد المطعم، وزجاجات المياة منزوعة العلامة التجارية لعدم تقديم اعلانات مجانية.

حقيقة الممثل في "الصدمة"

الحقيقة تكشفها "سيدتي نت " حصرياً من كواليس المناقشات بين إدارة البرنامج والاعلامي السعودي حسام الحارثي، حيث وقع الأخير في سوء فهم بسبب ممثل شاب يدعي حسن، ظهر مصادفة ضمن أحداث برنامج الصدمة، وعند انتهاء التصوير واكتشاف حقيقة المقلب طلب من فريق عمل البرنامج منحه فرصة التمثيل لأنه يملك الموهبة، وبالفعل تم ترشيحه لبرنامج اكسترا وشارك مع الحارثي كممثل محترف.

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