بالفيديو: نيللي كريم تفتح الباب للعريس الثالث وهذه شروطها

أبدت النجمة نيللي كريم ترحيبها بالزواج للمرة الثالثة، وقالت إنه لن يصيبها إلا نصيبها، وأن فشلها بالزواج مرتين لا يعني أنها ستغلق الباب أمام تكرار التجربة، ولكنها في الوقت نفسه لا تشعر بضغط، لأنها ليست صغيرة؛ فإذا جاء العريس المناسب الذي يوفّر لها السعادة فستتزوّجه.

أكدت بطلة مسلسل سقوط حر في حوار خاص لبرنامج شباب توك، يُذاع بالكامل مساء اليوم الثلاثاء على شاشة دويتشه فيله الألمانية DW، إنها لم تغلق باب الزواج للمرة الثالثة بعد فشلها في ذلك مرتين، ولكنها في الوقت ذاته لا تنتظره، وقالت : "أنا ببص للزواج على أنه مش هيصيبك إلا نصيبك، وببص لهذه العلاقات بشكل أهدى بكثير من ذي قبل، وشايفة الجواز إما يكون بين اتنين مبسوطين ومتفاهمين وعاوزين فعلاً ده، يا إما بلاها العلاقة، أنا ضد الناس اللي بتقول عشان خاطر الولاد ويدوروا على حجج لحياة فاشلة".

تابعت: "الصدق والراحة النفسية كلها حاجات مهمة وحلوة لاستمرار العلاقة، ومع انعدام الثقة تختفي السعادة من الحياة"، وأضافت: "مقفلتش من الجواز بس جه جه، مجاش مجاش، أنا معنديش 16 سنة علشان لازم أجوز، أنا كل اللي بدور عليه هو الهدوء، أكون أنا مبسوطة بيه".

شاهد حديث نيللي كريم عن الزوج الثالث: