“تيران وصنافير” ليستا الوحيدتان..”هانز” جزيرة أخرى محل خلاف بين كندا والدنمارك..و«الويسكي» دليل السيادة

تتوالى الحروب والنزاعات بين البلاد في مختلف أنحاء العالم حول الجزر الواقعة على الحدود البحرية المشتركة بينها، فربما لا تكون لأي من هذه الدول أي نوع من الأحقية في امتلاك تلك الجزر ففي كل مكان حول العالم توجد جزر لايمتللكها أحد، وربما يكون لواحدة منها حق الامتلاك.

ومعظم الجزر المتنازع عليها حول العالم ما هي إلا نتتؤات صخرية في وسط المياه ربما لا تكون هناك أي فائدة من امتلاكها ووضعها تحت السيطرة، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا تتصارع الدول على تلك الجزر؟

جزيرة هانز كإحدى الجزر المتنازع عليها حول العالم

إنه ليس النزاع الحدودي الوحيد في العالم، ولكن تخوض كندا والدنمارك حروبًا عديدة على تلك الجزيرة الواقعة على الحدود البحرية بين الدولتين، على الرغم من أنها جزيرة غير مأهولة صغيرة في المحيط المتجمد الشمالي.

ففي أقصى شمال الكرة الأرضية، في قناة القطب الشمالي بين كندا وجرينلاند “إقليم مستقل في الدنمارك”، تقع جزيرة جدباء ذات طبيعة صخرية تزيد مساحتها قليلًا عن كيلومتر مربع، خالية من أى ذو فائدة، ولا يعيش عليها أحد، ولا يوجد بها أي موارد طبيعية تذكر.

النزاع بين كندا والدنمارك على الجزيرة

يدور بين كندا والدنمارك نزاع كبيرعلى ملكية الجزيرة منذ عدة سنوات، وهي بعيدة تمامًا عن أي جزيرة مشابهة لأوضاعها أوعليها نزاع بين عدد من الدول، فلتلك الجزيرة وضع مختلف تمامًا.

ففي جزيرة هانز، يشتعل الخلاف بين الحملات الكندية والدنماركية بشكل دوري حول من يملك الجزيرة، حيث يسعى الجانبين الكندي والدنمارك للاستيلاء على الجزيرة والحصول على حق امتلاكها.

“الويسكي” طريق كندا والدنمارك للاستحواذ على الجزيرة

في عام 1984 رفعت القوات الكندية علمًا فوق الجزيرة وإلى جانبه زجاجة ويسكي.

وبعد ذلك بأسبوع جاء الوزير الدنماركي المكلف بشؤون جرينلاند وأزال العلم، وترك مكانه زجاجة نبيذ وجملة تقول: “الدنمارك ترحب بكم”، في إشارة إلى تبعية الجزيرة للدنمارك.

سببًا ما آخر وراء النزاع بين كندا والدنمارك على الجزيرة

على الرغم من أن الأمريبدو الأمر مضحكًا ومسليًا، إلا أن هذه الصورة تخفي وراءها نزاعًا سياسيًا للسيطرة على هذه الجزيرة.

فبينما تصبح مياه القطب الشمالي أقل انقساما بسبب ذوبان بحر الجليد في كل عام، تزداد حركة السفن في المنطقة. ومن المهم معرفة من هي الجهة التي تسيطر قانونيًا على المنطقة التي تتداخل فيها مياه البحر مع اليابسة (المساحة التي تمتد إلى 22 كيلومترا أو 13.6 ميلا من شاطيء أي منطقة تعتبر ملكًا لمن يملك تلك المنطقة)، وذلك لتجنب الاتهامات بالتسلل إلى المياه الإقليمية.

ومن هنا فإن سيطرة أحد الجانبين على الجزيرة يمكنه من الحصول على رسوم سير السفن في تلك المنطقة، وربما يكون هو السبب الأرجح للنزاع بين البلدين على الجزيرة.

جزيرة “هانز” في علم الجغرافيا

تقع جزيرة هانزمن الناحية الفنية في كل من المياه الدنماركية والكندية، ولكن يوضح أطلس العالم أن الجزيرة تقرر أن تكون داخل الأراضي الدنماركية وذلك طبقًا لقرار المحكمة الدائمة للعدل الدولي لعصبة الأمم في عام 1933 .

في عام 1973 أكد الجيولوجيين و اختصاصيي الهيدروغرافيا -علم وصف المياه- أن الموقع الجغرافي لتلك الجزيرة لا يمكن أن يتوافق مع تعيينها في المنتصف بين البلدين.