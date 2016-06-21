مصرع وإصابة 18 شخصا فى هجوم شنته مليشيات مسلحة بدارفور

قُتل وجرح ما لا يقل عن 18 شخصا فى هجوم نفذته مليشيات مسلحة على منطقة "طور" بمدينة زالنجى عاصمة ولاية وسط دارفور غرب السودان.

وأفاد الموقع الإخبارى "سودان تربيون"، مساء اليوم الثلاثاء، نقلا عن شهود عيان قولهم إن مجموعة مسلحة من مليشيات الجنجويد تستقل دراجات نارية وتمتطى ظهور الإبل والجياد، شنت هجمات متتالية خلال يومى الإثنين والثلاثاء على منطقة طور، مما أدى لمقتل 5 مواطنين، وإصابة 13 آخرين بجراح بعضها بالغ الخطورة نقلوا على أثرها إلى المستشفيات لتلقى العلاج.

وأشار شهود العيان إلى أن الهجوم أدى إلى فرار المئات من المواطنين إلى الأدغال، هربا من الموت، من بينهم العديد من الأطفال الذين فروا من أسرهم ومازال مصيرهم مجهولا.

وقالوا إن المهاجمين أحرقوا عشرات المنازل بعد نهبها، كما نفذوا باستخدام سيارات الدفع الرباعى عمليات نهب واسعة بالأسواق وأشعلوا النيران فى المحال التجارية.