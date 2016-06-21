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صور..خالد سليم وعبير صبري وداليا مصطفى في ضيافة علاء الشربيني‎

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جانب من حضور البرنامج

جانب من حضور البرنامج

يستضيف الشيف علاء الشربيني، الفنانة عبير صبري، والفنان خالد سليم، والفنانة داليا مصطفى، وذلك خلال برنامجه ” خيمة لقمة هنية “، المذاع على قناة النهار، يوم الخميس، والجمعة، السبت، وذلك في الواحدة ظهرًا.

ويقدم الشيف علاء الشربيني، برنامجه ” لقمة هنية ” ، المذاع على قناة النهار، بشكل جديد ليتوافق مع شهر رمضان الكريم، حيث سيحمل اسم “خيمة لقمة هنية “.

ويظهر من ” البرومو “، أن البرنامج يتم تسجيله خارج الاستوديو، كما يؤكد علاء الشربيني، خلاله على أن “البرنامج هيبقى مختلف شوية”، مضيفًا: “هيبقى فيه طبخ ومزيكا وفيه نجوم”.

يذكر أن علاء الشربيني، كان قد قدم العام الماضي، برنامج “لمة العيلة”، وقبلها برنامج “حارة لقمة هنية”، وذلك خلال شهر رمضان، حيث استضاف في حلقاته عددًا من المشاهير.

 

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