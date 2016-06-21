عضو بـ"زراعة البرلمان": سنفتح ملف تقنين أراضى وادى النطرون الأحد المقبل

أكد النائب حسن عمر حسنين عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة يوم الأحد المقبل لمناقشة بعض الموضوعات التى تخص الزراعة، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش قضية وادى النطروان وفساد وزراة الزراعة فى الجلسة.

وأضاف عضو لجنة الزراعة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة حتى الآن لم تتلقى بيانات عاجلة أو طلبات إحاطة بشأن إعادة لجنة إبراهيم محلى أراضى وادى النطرون لرجل الأعمال أيمن الجميل، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر أن يتقدم لها طلب إحاطة أو استجواب أو بيان عاجل للجنة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق بشأن معرفة إعادة أراضى وادى النطرون لرجل الأعمال أيمن الجميل.

وأكد "حسنين" أن هذه القضية ستعرض على مجلس النواب ولجنة الشئون الزراعية لأخذ القرار فيها، موضحا أن اللجنة ستعقد يوم الأحد المقبل لمناقشة هذه القضية ومعرفة تفاصيلها.

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