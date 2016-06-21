المنظمة المصرية لإدارة الأزمات بسيناء تنظم قوافل طبية لمرضى العيون

مراسلONA:

تنظم المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الانسان بسيناء، برئاسة إبراهيم سالم البياضى قافلة طبية لمرضى العيون وذلك تحت رعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.

وأكد رئيس المنظمة، أن القافلة يتم تنظيمها فى الأسبوع القادم بالتعاون مع حملة إبصار تستهدف علاج 5 ملايين مريضًا على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع شركة ماس الطبية مشيرًا الى أن المحافظ شمال سيناء قد وافق على رعاية القافلة فى مدن : العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل.

ومن جانبه قال جهاد حمدي أمين الصندوق والمشرف على القافلة، أن المنظمة عرضت على المحافظ وصول القافلة لعلاج المرضى وعلى الفور وافق المحافظ وأعطى توجيهاته إلى الأجهزة المعنية، بالتنسيق مع حملة إبصار لعلاج مرضى العيون على مستوى الجمهورية ، على أن تبدأ الحملة عملها فى مدينة بئر العبد ثم مدينة العريش ثم مدينتى رفح والشيخ زويد وتنتهي بمدينتى الحسنة ونخل فى وسط سيناء ، وذلك وفقًا للمواعيد المقررة.

وأضاف أنه جارى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، لاستقبال الحملة فى المستشفيات العامة والمركزية فى المدن المحددة التي سوف تجرى بها عمليات الكشف المجاني على الحالات المرضية، كما يتم التنسيق مع مديرية الأوقاف وإذاعة شمال سيناء الإقليمية لتنويه المواطنين عن مواعيد ومكان الحملة، علاوة على التنسيق مع العلاقات العامة بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح الحملة.

ومن جانبه قال جيلانى كساب مدير الحملة، أنه يتم تنظيم هذة الحملة انطلاقًا من دور منظمات المجتمع المدني في مساعدة المواطنين، باستقدام القوافل العلاجية في جميع التخصصات من أجل المساعدة والتخفيف عن كاهل المواطن وخاصة المرضى ، وأن هدف تنظيم هذه الحملة على أرض سيناء مشاركة أهلينا في سيناء فرحتهم بالعيد المبارك ، والتأكيد بأن لهم حقًا علينا وأن أرض الفيروز لها حق على مصري بأن يأتي ويعمر سيناء .

ومما يذكر أن هناك بعض منظمات المجتمع المدني فى شمال سيناء، أعلنت مشاركتها فى الحملة إلى جانب المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الأنسان بسيناء ، ومنها جمعية حقوق المرأة السيناوية وجمعية أولادى ومركز شباب 6 أكتوبر بالعريش .