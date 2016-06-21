صور..ختام ورشة الموسيقى بقصر ثقافة أسوان‎

اختتم قسم رعاية المواهب، التابع لفرع ثقافة أسوان، برئاسة محمد إدريس، ورشة “تعليم الموسيقى”، لعدد 15 طفل من مختلف المراحل العمرية، وذلك ضمن الأنشطة الصيفية المقامة، بقصر ثقافة أسوان، حيث قام بتدريبهم السيدة هناء احمد جلال، موجه تربية موسيقية بأسوان، واستمرت الورشة فى عملها لمدة أسبوع.

​ ​وقالت منال عبد العزيز، رئيس قسم رعاية المواهب، بثقافة أسوان، أنه تم تدريب الأطفال، على : أساسيات الموسيقى، والسلم الموسيقى، و هو احد السلالم الغربية، و يسمى” بالدو”، وهو مكون من حروف يمكن تحويلها، إلى علامات الرفع والخفض، وأيضًا تعريفهم المدرج الموسيقى، والنغمات الأساسية، وتوزيعها، والمفاتيح الأساسية ، والأزمنة الموسيقية .

وقد عبرت نجوى أحمد، مديرة قصر ثقافة أسوان، عن سعادتها بالورشة، وما شهدته فيها، من تنمية مهارات الأطفال، وخاصة في العزف على الآلات الموسيقية، من المراحل السنية المختلفة، وأنهم استطاعوا معرفة العزف على الآلات فى مدة قصيرة، وتمنت أن يستمروا فى تنمية مواهبهم، ​وأضافت أن أبواب القصر مفتوحه، لهم فى أى وقت، وكما تمنت أن يكونوا نواة فريق موسيقى لقصر ثقافة أسوان ​.​