القبض على 5 بحوزتهم مخدرات ولص تخصص فى سرقة المساكن بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام، اليوم الثلاثاء، من القبض على 5 عاطلين من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من البانجو والهيروين بقصد الاتجار فى حملة أمنية.

كان اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم ثالث مفادها قيام كل من المتهم " محمد .ع .م" 26 سنة عاطل مقيم الشيخ زايد ــ دائرة قسم ثالث سبق اتهامه فى ( 3 ) قضايا بتهم " مخدرات ، سلاح نارى " ( مضبوط) والمتهم " حازم .ع .م" 28 سنة عاطل ــ مقيم ذات العنوان سبق اتهامه فى ( 5 ) قضايا بتهم " مخدرات ، سلاح أبيض " ( مضبوط) والمتهم " أحمد إ خ" 38 سنة عاطل مقيم الشيخ زايد ــ دائرة قسم ثالث سبق اتهامه فى ( 2 ) قضية " مخدرات ، سلاح أبيض " ( هارب ) بالاتجار بالمواد المخدرة خاصة جوهر الحشيش المخدر.

تم إعداد عدة أكمنة استهدفت أماكن تردد المتحرى عنهم سالفى الذكر، أسفرت إحداها عن ضبط الأول والثانى حال استقلالهما السيارة رقم 121818 ملاكى الإسماعيلية ماركة هيونداى فيرنا نبيتى اللون وبحوزتهما ( 20 ) قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها حوالى ( 600 جرام ) ، ومبلغ مالى قدره 240 جنيها، وكذلك سلاح أبيض " كتر " و ( 2 ) تليفون محمول ، و بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهم الثالث الهارب والمبلغ المالى من حصيله البيع ، والتليفونات المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما ، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة على عملائهما ، والسلاح الأبيض لتجهيز وإعداد المواد المخدرة.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز التل الكبير مفادها قيام المتهم " جمال .ع. أ" 25 عاما، عاطل، مقيم الحمادة ــ دائرة المركز، بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة نبات البانجو المخدر، إذ تم إعداد عدة أكمنة استهدفت المتحرى عنه سالف الذكر، أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته ( 2 ) لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى ( 3 كيلو جرامات ) ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم القنطرة شرق مفادها قيام المتهم " عصام .ن .أ" 23 عاما، عاطل مقيم مساكن التوفيق ــ دائرة القسم بالاتجار فى المواد المخدرة، خاصة نبات البانجو والأقراص المخدرة، وتم إعداد عدة أكمنة استهدفت المتحرى عنه سالف الذكر أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته ( 2 ) لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ( 2 كيلو جرام ) ، وكذلك ( 50 ) قرصا مخدرا ، ومبلغ مالى قدره 70 جنيها، وتليفون محمول ، و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من حصيله البيع والتليفون المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيق،

كما ألقت مباحث قسم ثالث الإسماعيلية القبض على لص تخصص فى سرقة المساكن ليلا عن طريق تسلق المواسير والسابق اتهامه فى 39 واقعة سرقة، إذ تم إلقاء القبض على المتهم " عامر ع م"، 30 عاما، عاطل مقيم الكيلو 2 ــ دائرة مركز أبو صوير سبق اتهامه فى 39 قضية بتهمة "سرقة" بالتردد على دائرة القسم ، وارتكاب العديد من وقائع ( سرقات المساكن ، وسرقات بالطريق العام ) ، وبإجراء التحريات أكدت صحة المعلومات الواردة ، إذ تم إعداد عدة أكمنة استهدفت أماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر أسفرت إحداها عن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم .

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