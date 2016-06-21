أمن القاهرة يطارد الإشغالات ويضبط 116 بائعا ويرفع 49 عربة مأكولات

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، حملاتها الأمنية الموسعة، التى شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى لشوارعها، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

واستهدفت الحملات التى قادها اللواء جمال سعيد نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، مناطق (مدينة نصر، المطرية، القاهرة الجديدة، المرج، مدينة الشروق، الأزبكية، السيدة زينب، الجمالية، الموسكى، روض الفرج، بولاق أبوالعلا، الوايلى، شبرا، حى الزيتون، حلوان، البساتين، مصرالقديمة، المعصرة، الخليفة ).

وأسفرت الحملات عن تنفيذ (615) إزالة إدارية، وتحرير ( 126) مخالفة إشغال طريق، و(95) إدارة محال عامة ومقاهى بدون ترخيص، و(67) تلوث بيئة، وضبط (116) بائعا جائلا، و(2) شهادة صحية، و(8) مخالفات شروط الترخيص، ورفع (16) عربة يد، و(19) تروسيكل لبيع الفاكهة، و(4) فاترينة لبيع المأكولات، و(7) عربة كارو، و(3) عربات فول، و(8) إعلانات بدون ترخيص، و(6) لافتات إعلانية، و(5) تاندات، وتنفيذ (16) غلق إدارى، وضبط (3) مركبات توك توك مخالفة، وتنفيذ قرار إزالة، و( 5) غرزة شاى .

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