بالصور.. محافظ الإسكندرية: لن أتهاون فى حق المواطن وسيتم محاسبة أى مقصر

وجه المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، مساء أمس، إنذارا شديد اللهجة لجميع المسئولين بالمحافظة، قائلا: "لن أتهاون فى حق المواطن، وسيتم محاسبة أى مقصر"، مشددا على الجميع بضرورة بذل أقصى جهد ممكن لحل مشكلات المواطنين، وفى حال التقصير أو التهاون سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعاقبة أى مقصر.

جاء ذلك أثناء الجولة التى قام بها المحافظ بنطاق حى غرب، تفقد خلالها مناطق كفر عشرى، ومينا البصل، والفراهدة، وغيرها من مناطق الحى.

واستمع المحافظ إلى شكاوى ومطالب المواطنين، ووعد ببذل أقصى جهد لحلها، وتعاون الجميع من مسئولى جميع الجهات ونواب مجلس الشعب لتقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندرى، مشددا على المسئولين بضرورة إنارة الشوارع، ورصف وترميم وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية وتطوير كافة المرافق ، بالإضافة إلى ضرورة رفع الإشغالات والاهتمام بمنظومة النظافة ورفع التراكمات والعمل على تحقيق سيولة مرورية بالمناطق داخل نطاق الحى، خاصة أنها من أهم المناطق الحيوية بالمحافظة.

جاء ذلك عقب افتتاح محافظ الإسكندرية مسجد العطارين بعد أعمال تجديده وتطويره، والذى يعد من أهم المساجد التاريخية بالمدينة، وذلك بحضور نواب مجلس الشعب الأستاذ كمال أحمد، والأستاذ محمد الكورانى، ورئيس الحى، ووكيل وزارة الأوقاف، واللواء عصمت الأشقر مدير إدارة المرور.

بالصور.. محافظ الإسكندرية يفتتح مسجد العطارين بعد تطويره

>