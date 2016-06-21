أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

افتتاح معرض السلع المعمرة والملابس بأسعار مخفضة بالخارجة غدا

Google+ Print
افتتاح معرض السلع المعمرة والملابس بأسعار مخفضة بالخارجة غدا افتتاح معرض السلع المعمرة والملابس بأسعار مخفضة بالخارجة غدا
يفتتح محافظ الوادى الجديد، اللواء محمود عشماوى، مساء غد الأربعاء، معرض السلع المعمرة والأجهزة والمفروشات، والملابس بمدينة الخارجة الذى تشرف عليه الغرفة التجارية بالمحافظة بالتنسيق مع عدة جهات تنفيذية، لعرض السلع والمنتجات المتنوعة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق الخارجى.

وقال محافظ الوادى الجديد، فى تصريح صحفى، أن المعرض يقام بشارع الدكتور الذهبى، بجوار مركز الإشعاع الحضارى، بمدينة الخارجة والذى سيتم افتتاحه مساء غد الاربعاء فى اطار جهود المحافظة لتوفير السلع المعمرة والأساسية والملابس والمستلزمات الخاصة بتجهيز العرائس بأسعار مخفضة وفى متناول المواطنين.

- الوادى الجديد تطرح مشروع منافذ بيع لشباب الخريجين بدعم الصندوق الاجتماعى
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365