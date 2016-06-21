افتتاح معرض السلع المعمرة والملابس بأسعار مخفضة بالخارجة غدا

يفتتح محافظ الوادى الجديد، اللواء محمود عشماوى، مساء غد الأربعاء، معرض السلع المعمرة والأجهزة والمفروشات، والملابس بمدينة الخارجة الذى تشرف عليه الغرفة التجارية بالمحافظة بالتنسيق مع عدة جهات تنفيذية، لعرض السلع والمنتجات المتنوعة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق الخارجى.

وقال محافظ الوادى الجديد، فى تصريح صحفى، أن المعرض يقام بشارع الدكتور الذهبى، بجوار مركز الإشعاع الحضارى، بمدينة الخارجة والذى سيتم افتتاحه مساء غد الاربعاء فى اطار جهود المحافظة لتوفير السلع المعمرة والأساسية والملابس والمستلزمات الخاصة بتجهيز العرائس بأسعار مخفضة وفى متناول المواطنين.

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