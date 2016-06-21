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محافظ مطروح والشيخ خالد الجندى يتناولان الإفطار مع الأيتام

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محافظ مطروح والشيخ خالد الجندى يتناولان الإفطار مع الأيتام محافظ مطروح والشيخ خالد الجندى يتناولان الإفطار مع الأيتام
تناول اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، والشيخ خالد الجندى، إفطار اليوم الثلاثاء، على مائدة ضمت عددًا من الأيتام، بمائدة الإفطار التى تقيمها محافظة مطروح على كورنيش البحر، تتسع لنحو 1000 شخص.

وحضر المائدة عدد كبير من المسئولين الأمنيين والتنفيذيين والعمد والمشايخ، إضافة إلى مئات الأيتام والفقراء.

يعقب ذلك إلقاء الشيخ خالد الجندى درسا دينيا لترسيخ الخطاب الوسطى، كما سيتم إجراء قرعة على 50 رحلة عمرة لكبار السن غير القادرين، تبرع بها عدد من رجال الأعمال.

كان محافظ مطروح قد قرر مع بداية شهر رمضان إقامة مائدة رحمن تتسع لنحو 1000 شخص يوميًا طوال شهر رمضان، بالتعاون مع رجال الأعمال، ودعوة مشاهير المشايخ لإلقاء دروس دينية لترسيخ المنهج الوسطى.


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