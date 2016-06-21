استمتع برمضان بدون مشاكل صحية فى 10 خطوات

أكدت الدكتورة إيمان كامل، استشارى التغذية العلاجية بالمركز القومى للبحوث أنه للاستمتاع بالصيام خلال شهر رمضان وبدون مشاكل صحية احرص على اتباع الخطوات التالية:

أولا: افطر على ثلاث تمرات فهى كافية لبدء الإفطار.

>ثانيا: تناول طبق شوربة من الخضار مع شريحة من البروتين والسلطة مع ثلاث ملاعق أرز أو مكرونة، وبعد ساعة يكون حلو رمضان قطعة صغيرة من الحلويات الرمضانية،أو طبق خشاف.

>ثالثا: احرص على أن تكون مائدتك غنية بالفواكة الغنية بالمياه والألياف مثل البطيخ والكنتالوب والشمام الامتناع عن البلح والعنب خلال الإفطار والسحور.

رابعا: الإقلال من الطماطم وتناول الخيارة والخص

>خامسا: تجنب المخللات وعدم إضافة الملح بكثرة على الطعام.

>خامسا: احرص على تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان مع اللبن خالى الدسم مع قليل من السكر، مع قليل من المسكرات مثل اللوز غير المحمص أو غير المملح لأنه من الأطعمة التى تؤدى إلى الشبع لمدة طويلة.

سادسا: يفضل تناول رقائق الذرة أو البليلة أو شوربة القمح "المجروش".

>سابعا: تأخير وجبة السحور .

>ثامنا: لابد أن يحتوى السحور على نسبة عالية على البروتين والتقليل من النشويات والحلويات بتناول البيض والفول والجبن القريش أوشرائح من صدور الفراخ، وتقليل النشويات.

تاسعا: عدم شرب الشاى والقهوة فى السحور والمنبهات لأنها مدرة للبول وتسبب الإحساس بالعطش.

>عاشرا: ينصح بممارسة الرياضة ولو مشى خفيف لمدة نصف ساعة بعد الإفطار واحرص على صلاة التراويح.

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