الجيش الأردنى يكشف تفاصيل الهجوم الإرهابى على موقع "الرقبان"

كشف مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، تفاصيل الهجوم الارهابى على موقع الرقبان العسكرى صباح اليوم، والذى أسفر عن استشهاد واصابة عدد من قوات حرس الحدود الأردنية.

وقال المصدر العسكرى-وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أن السيارة المفخخة التى استهدفت صباح اليوم، موقعاً عسكرياً متقدماً لخدمات اللاجئين السوريين، انطلقت من مخيم اللاجئين السوريين الموجود خلف الساتر فى منطقة الرقبان، وعبرت من خلال الفتحة الموجودة فى الساتر الترابى، والتى تستخدم لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين، وبسرعة عالية متفادية إطلاق النار عليها من قبل قوات رد الفعل السريع ولحين وصولها الى الموقع العسكرى المتقدم، وتفجيرها من قبل سائقها فى عملية بشعة أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، القائمين على خدمة اللاجئين السوريين.

ونعت القيادة العامة للجيش الاردنى شهداء الوطن الأبرار، مؤكدة أنها ستواصل التصدى لعصابات الإجرام، والضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن الوطن وحدوده.

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