الرئيس الفلسطينى يمنح نبيل العربى الوشاح الأكبر لدولة فلسطين

منح الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى الوشاح الأكبر لدولة فلسطين (نجمة فلسطين).

جاء ذلك لدى استقبال الرئيس، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للجامعة العربية فى مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان.

ومنح الرئيس الفلسطينى، العربى الوشاح الأكبر لدولة فلسطين تقديرا لجهوده ومواقفه الشجاعة والمشرفة فى خدمة قضايا أمته العربية وفى الطليعة منها قضية فلسطين، وتثمينا عاليا لأخلاقه النبيلة ودبلوماسيته الرفيعة والحكيمة.

من جانبه، أعرب العربى عن شكره للرئيس محمود عباس على منحه هذا الوسام الرفيع، مؤكدا أنه سيبقى ملتزما بالدفاع عن قضية فلسطين والدفاع عن الشعب الفلسطينى، مع أمله بأن ينتهى الاحتلال ويحظى الشعب الفلسطينى بحريته واستقلاله.

حضر مراسم منح الوسام أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد، ووزير الخارجية رياض المالكى، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدى الخالدى، ومدير عام الصندوق القومى الفلسطينى رمزى خورى، وسفير فلسطين لدى مصر جمال الشوبكى، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب.

كما حضر من جانب الجامعة العربية الأمين العام المساعد سعيد أبو على، ومستشارا الأمين العام على عرفان وطلال الأمين، ومسؤول ملف فلسطين فى مكتب الأمين العام إشراق التميمى.

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