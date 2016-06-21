سيف بن زايد يطلق المبادرة الوطنية المجتمعية "عبر عن حبك للإمارات"

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم مبادرة وطنية مجتمعية بتنظيم من برنامج خليفة لتمكين الطلاب "أقدر" تحت عنوان "عبر عن حبك للإمارات" وتهدف إلى إبراز المحبة والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً.

وقال سموه - عبر حسابه الشخصي في توتير - "ضمن مبادرة أقدر يسعدني إطلاق #عبر_عن_حبك_للإمارات لتكون ملتقى لمشاعر حب المواطنين والمقيمين ووفائهم لأرض العطاء" .. معلنا بذلك انطلاق هذه المبادرة النبيلة التي تشكل فرصة للجميع للتعبير عن حبهم وولائهم للإمارات وقيادتها وشعبها.

وأكد العقيد الدكتور ابراهيم الدبل المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب أن المبادرة رؤية جديدة تهدف إلى تعميق التواصل الفعّال مع مختلف شرائح المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن حبهم وولائهم الصادق لإمارات العز وقيادتها الرشيدة التي تعمل على تحقيق السعادة والرفاهية لجميع القاطنين على أرض إمارات الخير والمحبة وتوفير مقومات الأمن والاستقرار لهم.

ولفت إلى أن المبادرة تهدف إلى تمكين جميع شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين للتعبير عن حبهم للإمارات وقيادتها بطريقتهم الخاصة وتوثيقها ونشرها وفتح قنوات التواصل بين أفراد المجتمع ومختلف مؤسسات الدولة وتعريف المجتمع بالأدوار الإنسانية والتنموية لدولة الإمارات التي تبذلها على المستوي الإقليمي والعالمي وتوثيق جميع العبارات المسموعة والمقروءة والمرئية التي يشارك بها مواطني الدولة والمقيمين والسياح تعبيراً عن حبهم للإمارات وقيادتها.

وأوضح المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب أن المشاركة ما هي إلا رصيد وطني يعكس العرفان والجميل تجاه دولة الإمارات ويعزز من دور ومسؤولية كل فرد يعيش على أرض إمارات الخير في حفظ الأمن والاستقرار وتكريس مشاعر الانتماء للإمارات وقيادتها مؤكداً أنها قناة تواصل مميزة بين أفراد المجتمع ومختلف مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن المبادرة تمثل امتدادا لفكر ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" المتمثل في الحب والإخلاص والعطاء بلا حدود لهذا الوطن حتى أصبح اسم الإمارات العربية المتحدة يفرض وجوده ويشغل موقع ريادة عالمية على كافة المستويات والأصعدة ومحطة ثقة واحترام لدى باقي الأمم والشعوب بكرامته وعزه وأمنه.

وأضاف أن المبادرة تتضمن عدة فعاليات وهي تنظيم ملتقى شعري للتعبير عن حب الإمارات لغير الناطقين باللغة العربية وتنظيم ملتقى شعري للتعبير عن حب الإمارات للمقيمين العرب وتنظيم يوم رياضي وفعالية مجتمعية ضخمة للتعبير بالرسم عن حب الإمارات وتكريم أقدم المقيمين في الدولة من المهندسين والأطباء وغيرهم.

وأشار إلى أن هناك جوائز تقديرية للمشاركات المتميزة عن فئة جائزة أفضل مشاركة من السفارات والمنظمات بالدولة تعبيراً عن حب الإمارات وجائزة لأفضل تعبير شبابي عن حب الإمارات خارج الدولة من أبناء الدولة وجائزة أفضل إنتاج أدبي عن حب الإمارات وجائزة أفضل إنتاج ثقافي عن حب الإمارات وجائزة أفضل جالية عربية تعبيراً عن حب الإمارات وجائزة أفضل إعلان في الشوارع عن حب الإمارات.

وأضاف أن المبادرة تتناول جزئية مشرّفة متمثلةً باستعراض حب الإمارات للعالم وتعريف الجمهور بجهودها الخيّرة ورسالتها الإنسانية العالمية في تعزيز القيم الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعوب المحتاجة والمتضررة من الكوارث والأزمات، لافتاً إلى أن الإمارات حافظت للعام الثالث على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية العالمية.

واختتم المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب بقوله بأن مبادرة عبّر عن حبك للإمارات هي رسالة حب وسلام ودعوة للجميع لتعزيز ولائه وانتمائه لقيادته الحكيمة وترسيخ لثقافة التربية الوطنية التي هي عدة وعتاد لهذا الوطن الغالي ..مشيرا إلى أنها بذرة خيرة تنير الدرب لما فيه صفاء اليوم وبهاء المستقبل.