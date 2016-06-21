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دجلة لـ في الجول: لم نفاوض دروجبا

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دجلة لـ في الجول: لم نفاوض دروجبا دجلة لـ في الجول: لم نفاوض دروجبا

نفى علي أبو جريشة المشرف العام على الكرة في وادي دجلة الدخول في مفاوضات مع الإيفواري ديدييه دروجبا مهاجم مونتريال إمباكت لضمه قبل بداية الموسم القبل.

وذكرت تقارير صحفية أن دجلة يفاوض المخضرم دروجبا صاحب الـ38 عاما، لإعادة تجربة التعاقد مع النجم الفرنسي فلوران مالودا.

وقال أبو جريشة لـFilGoal.com: "دجلة لم يدخل في مفاوضات مع دروجبا من قريب أو من بعيد، ولم نتحدث مع وكيل أعماله".

واستدرك "نتفاوض مع لاعب أجنبي آخر عن طريق مدربنا باتريس كارتيرون".

وأكمل "هو لاعب وسط قوي ولكن لا يمكن الإفصاح عن اسمه في الوقت الحالي".

أبو جريشة أتم "كارتيرون يعرف جيدا اللاعبين الأفارقة وهو من يختار باعتباره المدير الفني، وبالفعل هو من يقود الآن المفاوضات".

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