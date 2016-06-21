بالصور.. تفاصيل اشتعال 10 منازل ونفوق 70 رأس ماشية فى حريق بأسيوط

التهمت النيران 10 منازل، وعدد من أحواش الماشية بقرية "شو القنطرة"، التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، جراء حريق هائل، نشب اليوم الثلاثاء، وخلف الكثير من الخسائر فى الأثاث، والممتلكات، والماشية التى بلغ عددها نحو 70 رأس.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بقرية شو القنطرة التابعة لمركز أبنوب، بنشوب حريق فى أحد المنازل، وامتداده للمنازل المجاورة، وأحواش الماشية .

واشتكى الأهالى المتضررون من تأخر وصول سيارات الإطفاء لأكثر من ساعة ونصف، وبالرغم من الدفع بسيارتين إطفاء إلا أنهما لم تكن كافيتين للسيطرة على الحريق الذى طال عددا من المنازل، فضلا إصابة إحداهما بالعطل، وعدم سحب المياه من الترعة التى تجاور الحريق، مما تسبب فى تأخر السيطرة على النيران لعدة ساعات.

وتم طلب دعم من الحماية المدنية بأسيوط، والدفع بـ 4 سيارات إطفاء أخرى، قادها العميد محمد الكردى مدير إدارة الحماية المدنية بأسيوط، وعدد من ضباط الإدارة، الذين قادوا عملية الإطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، وإجراء عملية التبريد للأماكن التى تم إطفاؤها، وذلك بمساعدة الأهالى وجار حصر التلفيات.

وأظهرت المعاينة الأولية نفوق أكثر من 70 رأس ماشية، غالبيتها أبقار وجاموس وماعز وأغنام .

حريق يلتهم 10 منازل و70 رأس ماشية بقرية شو القنطرة فى أسيوط

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