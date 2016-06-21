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الخدمة الوطنية: بدء الدفعة السادسة في 6 أغسطس

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الخدمة الوطنية: بدء الدفعة السادسة في 6 أغسطس الخدمة الوطنية: بدء الدفعة السادسة في 6 أغسطس

تبدأ الدفعة السادسة للخدمة الوطنية التي تضم خريجي الثانوية العامة لهذا العام وأبناء المواطنات، يوم السبت الموافق 6 أغسطس 2016، ومن المقرر انعقاد الدفعة السابعة المخصصة للموظفين في شهر يناير للعام 2017، ويتوجب على كافة خريجي الثانوية العامة لهذا العام وبغض النظر عن نسبتهم المئوية استكمال كافة إجراءات التسجيل وبأسرع وقت ممكن.
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