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الليثى يحقق حلم الحاجة كريمة برحلة عمرة في برنامج “خط الخير” على راديو مصر‏‎

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الليثى يحقق حلم الحاجة كريمة برحلة عمرة في برنامج “خط الخير” على راديو مصر‏‎ الليثى يحقق حلم الحاجة كريمة برحلة عمرة في برنامج “خط الخير” على راديو مصر‏‎

الإعلامى_عمرو الليثى

كتبت- انجي لطفي‏

استقبل الإعلامي الدكتور عمرو الليثى، خلال برنامجه ” خط الخير “، المذاع عبر أثير ” راديو ”، مكالمة من السيدة كريمه أحمد محمد، من محافظة الفيوم، وقصتها : و تبلغ من العمر 59 عامًا، زوجها طلقها بعد عشرة 30 سنة، و تزوج بآخرى، ثم باع المنزل و تركها مع أولاده في الشارع، و اختفي، ولديها 5 بنات وولد، وظلت تعمل طوال 18 سنة فى البيوت، حتى تربي أولادها، حتى زواجهم، والولد الآن بالمرحلة الإعدادية، وهي مريضة وعندها الضغط ،وكانت بتشتغل في البيوت، ولكن بسبب مرضها بدأت تشتغل يوم ويوم، وحلم حياتها انها تكمل انها تزور بيت الله ، وقدم الليثى للحاجة كريمة رحلة عمرة، من برنامج ” خط الخير ” .

برنامج ” خط الخير ” يذاع يوميًا عبر أثير إذاعة راديو مصر، يحقق أمنيات المواطنين، خلال هذا الشهر الكريم، من خلال مداخلات للمستمعين من جميع المحافظات، على الهواء مباشرًة على رقم ” 01000000314 “، والمساهمة فى إدخال السرور والفرحة على قلوبهم، و يلبى الليثى، أمنيات المواطنيين بتقديم عمرات، وتجهيز عرائس، وكراسى متحركة، وتركيب أطراف، وسماعات، و مساعدة حالات إنسانية، ببرنامج خط الخير، على راديو مصر، طوال شهر رمضان.

لمشاهدة البرنامج..أضغط هنا

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