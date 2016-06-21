أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ سوهاج يعلن افتتاح 11 مركزا لعلاج فيروس سى على مستوى المراكز

Google+ Print
محافظ سوهاج يعلن افتتاح 11 مركزا لعلاج فيروس سى على مستوى المراكز محافظ سوهاج يعلن افتتاح 11 مركزا لعلاج فيروس سى على مستوى المراكز
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أنه سيتم قريبا افتتاح 11 مركزا لعلاج فيروس سى بكافة مدن المحافظة، ويأتى ذلك فى إطار مساعى محافظة سوهاج لرفع المعاناة عن مرضى فيروس سى، وتوفير عناء التنقل والسفر لتلقى العلاج.

وأوضح محافظ سوهاج فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن هذه المراكز سوف تقوم بتوقيع الكشف الطبى على المرضى واجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج، وذلك على نفقة الدولة بالشراكة بين صندوق تحيا والمجالس الطبية والمتخصصة.

وأكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج على وجود تنسيق تام بين المحافظة ووزارة الصحة للانتهاء من تجهيز تلك المراكز بمختلف مدن المحافظة فى اقرب وقت وذلك تيسيرا على المرضى وتوفيرا للوقت والجهد .

وفى ذات السياق تابع الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج أعمال النظافة والتجميل وإزالة الاشغالات ودهان الأعمدة والاشجار وغسيل الأرصفة بالماء بشوارع النهضة والجلاء وشارع الملجا أمام شركة عمر أفندى بحى شرق سوهاج .

وكلف رئيس حى شرق بتحرير محضر اشغال لمحل تحت الانشاء لوجود بعض المخالفات والاشغالات ومواد البناء بشارع الملجا ، كما أمر بإزالة الاشغالات ورفع مخلفات الاشجار بسور معهد سوهاج الديني الازهري بنين بالشبان المسلمين كما كلف سيادته رئيس حى شرق بسرعة تركيب سلال القمامة بأعمدة الكهرباء الشارع.


>- محافظ سوهاج يعلن دراسة انشاء طريق للربط بين ساقلته والطريق الصحراوى
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر