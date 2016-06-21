محافظ سوهاج يعلن افتتاح 11 مركزا لعلاج فيروس سى على مستوى المراكز

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أنه سيتم قريبا افتتاح 11 مركزا لعلاج فيروس سى بكافة مدن المحافظة، ويأتى ذلك فى إطار مساعى محافظة سوهاج لرفع المعاناة عن مرضى فيروس سى، وتوفير عناء التنقل والسفر لتلقى العلاج.

وأوضح محافظ سوهاج فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن هذه المراكز سوف تقوم بتوقيع الكشف الطبى على المرضى واجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج، وذلك على نفقة الدولة بالشراكة بين صندوق تحيا مصر والمجالس الطبية والمتخصصة.

وأكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج على وجود تنسيق تام بين المحافظة ووزارة الصحة للانتهاء من تجهيز تلك المراكز بمختلف مدن المحافظة فى اقرب وقت وذلك تيسيرا على المرضى وتوفيرا للوقت والجهد .

وفى ذات السياق تابع الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج أعمال النظافة والتجميل وإزالة الاشغالات ودهان الأعمدة والاشجار وغسيل الأرصفة بالماء بشوارع النهضة والجلاء وشارع الملجا أمام شركة عمر أفندى بحى شرق سوهاج .

وكلف رئيس حى شرق بتحرير محضر اشغال لمحل تحت الانشاء لوجود بعض المخالفات والاشغالات ومواد البناء بشارع الملجا ، كما أمر بإزالة الاشغالات ورفع مخلفات الاشجار بسور معهد سوهاج الديني الازهري بنين بالشبان المسلمين كما كلف سيادته رئيس حى شرق بسرعة تركيب سلال القمامة بأعمدة الكهرباء الشارع.

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