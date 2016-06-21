"تموين الإسكندرية" تضبط مخالفات بمخابز بلدية و117 كجم لحومًا فاسدة

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية موسعة، وذلك تنفيذا لخطة مديرية التموين لضبط الأسعار والأسواق، وجميع الأنشطة التموينية، وحررت إدارة الرقابة بالمديرية محضر إثبات حالة لمخبز، لتصرفه فى كمية من الدقيق البلدى، قدرها 116 شيكارة، 50 كجم، لوجود أرصدة من الخبز على ماكينة الصرف لا يقابلها دقيق بالمخبز.

كما تحرر محضر إثبات حالة لمخبز لاختراقه النظام، وإضافة مبيعات وهمية على ماكينة الصرف، ووجود كميات الدقيق المخصصة لذلك بالمخبز(تجميع )56 شيكارة، زنة الواحدة 50 كجم، وأكدت المديرية على أنه جارى تطبيق التوجيه الوزارى1 لسنة 2016.

من جهة أخرى، تحرر 4 محاضر بالاشتراك مع مباحث التموين والبيطرى، لحوما ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية بوزن117 كجم من محلات بمنطقة الجمرك، وضبط 500 قطعة حلوى رمضانية منتهية الصلاحية، كما تحرر عدد17 محضرا جنح (أسواق) عدم إعلان عن أسعار السلع وأخرى.

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