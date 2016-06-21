التعليم: ضبط محاولات غش في امتحانات الجغرافيا والأحياء والاستاتيكا

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء عن ضبط عدد من محاولات الغش أثناء أداء طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية (نظام حديث) الامتحانات في مواد الجغرافيا والأحياء والاستاتيكا.

وأدى طلاب الشهادة الثانوية امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة “الرياضيات”، حيث بلغ عدد الطلاب (120191) طالبًا وطالبة في (1826) لجنة، وفي مادة الأحياء بشعبة (العلوم)، بلغ عدد الطلاب (223286) طالبًا وطالبة فى (1886) لجنة. كما أدى طلاب “الشعبة الأدبية” الامتحان فى مادة الجغرافيا، حيث بلغ عددهم (222130)، فى (1560) لجنة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنه حرصًا منها على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، فقد أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة اليوم أنه تم ضبط الطالبة (أ.ر) أثناء محاولتها الغش بواسطة كارت فيزا في مادة الجغرافيا بمدرسة الحرية الثانوية بنات بمحافظة البحيرة.

وفي محافظة قنا، تم ضبط الطلاب (أ.أ)، و(م.ح)، و(ك.ص)، أثناء محاولتهم الغش بواسطة جهاز محمول في مادة الجغرافيا في مدرسة الشهيد خيرت القاضى الثانوية بنين.

وفي الفيوم، تم ضبط الطلاب (ع.ع)، و(أ.أ)، و(أ.م)، و(أ.ع)، و(ع.ث)، و(م.ع)،و(م.ع) أثناء استخدامهم أجهزة المحمول فى عملية الغش في مواد الجغرافيا والأحياء والاستاتيكا في عدد من المدارس على مستوى المحافظة.

وفي القاهرة، تم ضبط الطالبة (أ.ع) أثناء محاولتها الغش بواسطة سماعة بلوتوث في مادة الجغرافيا، كما تم ضبط الطلاب (أ.س)، و(م.أ)، و(ع.أ)، و(ي.س)، و(ن.ع)، و(أ.ي)،و(ق.م)، و(ف.ع)، و(ع.م)، و(م.هـ)، و(أ.م)، أثناء محاولتهم الغش بواسطة جهاز محمول في مواد الجغرافيا والأحياء والاستاتيكا.

وفي مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بنين بالمنزلة بالدقهلية، تم ضبط الطلاب (أ.م)، و(ن.أ)، و(أ.ع)، و(م.أ) أثناء محاولتهم الغش باستخدام أجهزة المحمول في مادتي الجغرافيا والاستاتيكا.

وفي الاسماعيلية، تم ضبط الطالب (م.أ) أثناء محاولته الغش بواسطة ساعة متصلة بكاميرا تصوير في مادة الأحياء بمدرسة القصاصين الثانوية المشتركة.

وفي الشرقية، تم ضبط الطلاب (ع.أ)،و(م.ط)،و(ع.س) أثناء استخدامهم أجهزة المحمول فى عملية الغش في مادة الجغرافيا بمدرسة الخلفاء الراشدين الثانوية المشتركة.

وفي المنيا، تم ضبط ضبط الطلاب (ع.ح)،و(ر.م)، و(ط.ر)، و(و.م)، (أ.خ) و(أ.م) أثناء محاولتهم الغش بواسطة جهاز محمول في مواد الأحياء والجغرافيا والاستاتيكا.

وفي الجيزة، تم ضبط الطلاب (ر.ر)، و(م ف)، و(أ.ح)، أثناء محاولتهم الغش بواسطة جهاز محمول في مادة الجغرافيا.

وفي بني سويف، تم ضبط الطالبين (م.ح)، و(م.أ) أثناء محاولتهما الغش بواسطة جهاز محمول في مادتي الاستاتيكا والأحياء.

وفي القليوبية، تم ضبط الطالبين (أ.م)، و(ش.م) أثناء محاولتهما الغش بواسطة جهاز محمول في مادتي الأحياء والجغرافيا.

وفي الدقهلية، تم ضبط الطلاب (أ.ر)،و(أ.ب)، (م.خ)، و(ع.ع) و(ز.ر) أثناء قيامهم بالغش من جهاز محمول في مادتي الأحياء والجغرافيا.

وقالت الوزارة إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور الهلالى الشربينى قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبى هذه الوقائع؛ لتطبيق أقصى العقوبة عليهم من خلال إلغاء نتائج امتحانات الطلاب فى جميع المواد، وتفعيل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص على تطبيق عقوبة الغرامة (50 ألف جنيه، والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، على كل من يساهم أو يساعد فى الإخلال بنظام اﻻمتحانات من داخل النظام التعليمى، أو خارجه.

وأهابت وزارة التربية والتعليم بأولياء الأمور التنبيه على أبنائهم بعدم اصطحاب واستخدام أجهزة التليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجان؛ لتفادي العقوبات السجن والغرامة، وإلغاء الامتحان طبقا للقانون.

أ ش أ