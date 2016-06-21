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الاتحاد البرازيلى لكرة القدم يعين تيتى مدربًا للمنتخب

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الاتحاد البرازيلى لكرة القدم يعين تيتى مدربًا للمنتخب الاتحاد البرازيلى لكرة القدم يعين تيتى مدربًا للمنتخب

تيتى المدرب الجديد للمنتخب البرازيلى
>صورة أرشيفية

أعلن الاتحاد البرازيلى لكرة القدم تعيين تيتى مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمدرب المقال كارلوس دونغا حسبما ذكرت وكالة روسيا اليوم، وذلك بعد خروج البرازيل من بطولة كوبا أمريكا من الدور الأول.

يذكر أن تيتى كان مدربًا لفريق كورينثيانز البرازيلى وقاده إلى الفوز ببطولة الدوري البرازيلي، عامي 2011 و2015 وكأس ليبرتادوريس وكأس العالم للاندية في 2012، بعد الفوز على تشلسي الإنجليزي في النهائي.

كما أكد المدير الفنى الجديد أن تركيزه سيكون منصب على التأهل لكاس العالم المقبلة فى البرازيل، ويحتل البرازيلى فى المركز السادس فى التصفيات المؤهلة لكاس العالم، وهو مايدل على صعوبة المهمة التى من المفترض أن المدرب سيواجهها.

وستكون أول مباراتين للمدرب الجديد لإظهار قدراته وإعادة الثقة للمنتخب مباراتى الإكوادور وكولومبيا فى تصفيات كأس العالم

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أونا

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