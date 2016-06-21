غدًا .. محاكمة 104 متهم في أحداث «بولاق أبو العلا»

كتب – مراسل «ONA»

تنظر غدًا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة, محاكمة 104 متهم فى أحداث العنف والشغب التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا والسبتية بين جماعة الإخوان والأهالي بالمنطقة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مما أسفر عن سقوط 6 قتلي وإصابة العشرات.

وكانت النيابة، وجهت للمتهمين الـ104 اتهامات عديدة من بينها:”القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة بغرض تعطيل أحكام القانون واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة”.