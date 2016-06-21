هبوط أرضى بـ4 منازل بقرية فى البحيرة.. والأهالى : نقيم بالشارع منذ أسبوع

يعيش أكثر من 10 أسر من أهالى قريه النجيلى بمركز أبو المطامير بالبحيره فى مأساه بعد أن أخلت الوحده المحليه منازلهم الاربعه وأمرتهم بتركها حرصا على حياتهم بعد أن تسبب الإهمال فى تسرب المياه أسفل منازلهم أثر كسر فى ماسوره المياه المغذيه للقريه والماره أسفل منازلهم، الأهالى وجدوا أنفسهم فجأه يقيمون فى الشارع وسط تجاهل من المحافظ ورئيس المدينه ومسئولى شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيره لمأساتهم.

الأهالى استغاثوا لنقل مأساتهم وتوصيلها لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية والإسكان لإيجاد حل عاجل لهم، وتوفير مساكن بديلة لهم وترميم منازلهم على نفقة شركه المياه.

يقول أشرف عبد المولى أحد الأهالى المتضررين أنه فوجىء الأسبوع الماضى بهبوط أرضى بالمنزل الذى يقيم فيه مع أشقائه الأربعه وأولادهم بالإضافة لثلاثة منازل مجاورين له وهى منازل كل من: إبراهيم عبد الرؤف عبد الجليل ومحمد عبد المولى عبد المقصود ومحمود السيد النشار، وعندما بحثوا عن السبب فوجؤا بوجود كميات كبيرة من المياه أسفل المنازل .

وأضاف على عبد المولى أنهم قاموا بتحرير محضر بمركز شرطه أبو المطامير تحت رقم 5411/ 11/ 6 / 2016 إدارى المركز وقامت لجنة من الإدارة الهندسية بمجلس المدينة بمعاينة المنازل المتضرره من المياه وأمرت بإخلاء المنازل من السكان حرصا على حياتهم، وقامت شركه المياه بشفط المياه وتغيير الماسورة.

ومنذ ذلك الحين ونحن نقيم فى الشارع ولم يحضر إلينا أى مسئول لتوفير مساكن بديلة لنا وأطفالنا، خاصة وأننا فى شهر رمضان المبارك.

وناشد الأهالى رئيس مجلس الوزراء بانقاذهم وأطفالهم من الشارع وتعويضهم بعد انهيار منازلهم وتصدعها وتشكيل لجنة هندسية لإعادة تأهيل وترميم منازلهم حتى يتمكنوا من العودة لها وممارسه حياتهم الطبيعية.

محافظ البحيره لـ"اليوم السابع" ملف الإسكان له أولويه قصوى ولدينا 7600 وحده سكنيه يتم تنفيذها و440 محلا بالمرحله الأولى باستثمارات 418,630 مليون.. وتخصيص 21 مليون جنيه لإنهاء مشاكل 9 مناطق عشوائية

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