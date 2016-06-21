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شرطة النقل والمواصلات تعيد 4 أطفال متغيبين وسيدة مسنة لذويهم

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شرطة النقل والمواصلات تعيد 4 أطفال متغيبين وسيدة مسنة لذويهم شرطة النقل والمواصلات تعيد 4 أطفال متغيبين وسيدة مسنة لذويهم
تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من إعادة 4حالات أطفال متغيبين وسيدة مسنة لأهليتهم وتقديم المساعدة لحالتين صحيتين طارئتين وضبط 7حالات استغلال الأحداث فى جرائم التسول بمحطات المترو والسكك الحديدية، خلال حملات مكثفه خلال أسبوع، وتفعيل خدمة تلقى الشكاوى والإستغاثات على الهواتف المحمولة.

وفى مجال التواصل مع المواطنين بالتنسيق مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل فقد تم إستحداث خدمة التواصل الإجتماعى على برنامج "واتس آب" على الهواتف المحمولة على رقم (01021778887) والخاص بالهيئة لتلقى الشكاوى والإستغاثات وإخطار الشرطة للتحرك السريع للخدمات الشرطية المتواجدة بمحطات وقطارات السكك الحديد والمترو للتدخل الفورى عقب حدوث أية وقائه فى حينه.


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