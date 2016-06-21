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حبس أمين عهد بمستشفى بكفر الشيخ لنقص فى عهدته تقدر بـ60 ألف جنيه

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حبس أمين عهد بمستشفى بكفر الشيخ لنقص فى عهدته تقدر بـ60 ألف جنيه حبس أمين عهد بمستشفى بكفر الشيخ لنقص فى عهدته تقدر بـ60 ألف جنيه
قرر أحمد شطا، رئيس نيابة كفر الشيخ الكلية، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلي، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، حبس أمين مخزن عهدة وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى مطوبس المركزى 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات مدير نيابة مطوبس، عن وجود نقص فى عهدته من فلاتر غسيل كلوى ومهمات طبية من عهدته تقدر ثمنها بنحو 60 ألف جنيه.

يذكر أن الدكتور سامى أبوهيكل، مدير عام مستشفى مطوبس المركزي، شكّل لجنة لجرد عهدة مخزن وحدة الغسيل الكلوي، وتبين وجود نقص فى العهده، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أمين العهدة، وإحالته إلى النيابة العامة.


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