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مقتل 20 مدنيا فى انفجار مخزن ذخيرة فى ليبيا

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مقتل 20 مدنيا فى انفجار مخزن ذخيرة فى ليبيا مقتل 20 مدنيا فى انفجار مخزن ذخيرة فى ليبيا
قال مسئول محلى إن 20 مدنيا على الأقل قتلوا اليوم الثلاثاء، فى انفجار بمخزن للذخيرة فى بلدة جرابولى بغرب ليبيا.

وقال محمد السيد إن المخزن كان تحت سيطرة جماعة مسلحة من مدينة مصراتة لكن الجماعة كانت قد تركت معسكرها بعد اشتباكها مع سكان.

ووقع الانفجار حين دخل سكان إلى المعسكر لكن لم يتضح بعد السبب الذى أدى إليه.

وقال السيد إن عدد المصابين يتزايد وإن السلطات تسعى جاهدة لنقلهم إلى أقرب مستشفيات. وأضاف أن 30 شخصا أصيبوا.

وأكد أحد سكان جرابولى سقوط القتلى وقال إن الاشتباكات اندلعت بعد خلاف فى متجر بين سكان وعضو بالجماعة المسلحة كان يرفض الدفع.

وقال السيد والمقيم إن عقب الاشتباكات احتج عدد من السكان بإغلاق الطريق الساحلى الرئيسى بين مصراتة وطرابلس. وتقع جرابولى على بعد 50 كيلومترا إلى الشرق من طرابلس و140 كيلومترا إلى الغرب من مصراتة.

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مصر 365