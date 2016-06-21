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ترامب لايملك هاتفًا ذكيًا ولا يستخدم البريد الإلكترونى

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ترامب لايملك هاتفًا ذكيًا ولا يستخدم البريد الإلكترونى ترامب لايملك هاتفًا ذكيًا ولا يستخدم البريد الإلكترونى

دونالد _أرشيفية

نشرت وكالة بلومبر[ ، تقريرًا يفيد بأن المرشح عن الحزب الجمهورى للغنتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، كونه لا يحمل هاتفًا محمولًا ولا بريد اليكترونى خاص به.

حيث صرح ترامب، مع الصحفى أندرسون كوبر، ومقدم البرامج الإخبارية فى “CNN”، أنه يكتب تغريداته بنفسه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، وذلك بحسب ما نشرته “RT” عن سى نات.

ويعتبر قول ترامب، أنه لا يحمل هاتفًا ذكيًا، أمرًا غريبًأ، باعتبار تغريداته التى نشرت على “تويتر”، كانت من هاتف “سامسونج”، وآخر من “آيفون”، الأمر الذى يفرض نظرية إستدعاء مساعدين له فى تولى إدارة و كتابة تصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعى.

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