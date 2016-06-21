النواب الروسي: 25 ألف جندي شاركوا في العمليات العسكرية في سوريا

شارك 25 ألف عسكري ومدني روسي منذ سبتمبر 2015، في الحرب الدائرة في سوريا، بحسب ما أوضح قانون أقره النواب الروس، اليوم الثلاثاء، بشأن إقرار وضع “محارب قديم” لهذه الحرب.

وحسبما أفادت “سكاي نيوز عربية” أنه تعد هذه المرة الأولى التي يصدر فيها رقم رسمي حول عدد العسكريين والموظفين المدنيين، الذين شاركوا في العمليات العسكرية الروسية في سوريا.

وأعلن نائب وزير الدفاع، أناتولي أنطونوف، أن هذا القانون وضع لقب “المحارب القديم” وامتيازاته الاجتماعية لنحو 25 ألف شخص، تم توزيعهم ونشرهم في القواعد الروسية في سوريا أثناء العمليات، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

كما أقرت موسكو بوجود فرق خاصة على الأراضي السورية، تعمل على مساعدة الطيران الروسي في تحديد أهداف الغارات التي ينفذها ضد مجموعات “إرهابية”.

وتنفذ روسيا منذ 30 سبتمبر، تدخلا عسكريا عبر سلاح الطيران في سوريا دعما لحليفها الرئيس بشار الأسد، وتستعين بمطار عسكري في حميميم، شمال شرقي البلاد، وبقاعدة بحرية في طرطوس.